COP29, presidente dell’Azerbaigian: “petrolio e gas sono dono di Dio”

Ilham Aliev, presidente dell’Azerbaigian, Paese che sta ospitando la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP29, ha ripetuto l’espressione “dono di Dio” per definire gli idrocarburi che hanno reso ricco il suo Paese. “Citatemi quando dico che è un dono di Dio. Voglio ripeterlo qui oggi, davanti a questa platea”, ha evidenziato Ilham Aliev all’apertura del vertice dei leader mondiali della COP29: “Qualsiasi risorsa naturale, petrolio, gas, eolico, solare, oro, argento, rame, sono risorse naturali e i Paesi non dovrebbero essere criticati per averle e fornirle ai mercati, perché i mercati ne hanno bisogno“.

