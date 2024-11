COP29: protesta degli attivisti fuori dalla sala plenaria a Baku | FOTO

MeteoWeb

Centinaia di attivisti hanno formato una catena umana fuori da una delle principali sale plenarie della COP29, il vertice delle Nazioni Unite sul clima, in corso a Baku, in Azerbaigian. Gli attivisti hanno sventolato bandiere, schioccato le dita, canticchiato e borbottato canti in una protesta silenziosa, con molti che si coprivano la bocca con la parola ‘Silenced’. I dimostranti hanno mostrato cartelli che chiedevano di impegnare più denaro per la finanza climatica, che prevede fondi per la transizione verso l’energia pulita e l’adattamento al cambiamento climatico. La manifestazione sarà da esempio in tutto il mondo per una ‘giornata di azione’ globale per la giustizia climatica, che è diventata ormai un evento annuale.

