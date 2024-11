COP29, report Net-Zero: sforzi non sufficienti per attuare il cambiamento che serve

MeteoWeb

Passi in avanti sono stati fatti ma gli sforzi messi in campo ancora non sono sufficienti ad attuare il cambiamento necessario. In particolare sull’uscita dai combustibili fossili. È quanto emerge dal rapporto ‘Integrity Matters: The Hard Work is Now’, presentato oggi alla COP29 in corso a Baku da Catherine McKenna, Presidente del Gruppo di esperti di alto livello sugli impegni Net-Zero Emissions degli enti non statali, istituito nel 2022 dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Stando allo studio, molti Stati, città e regioni hanno colto l’opportunità economica della transizione energetica e si stanno muovendo in questa direzione: quasi 100 tra le principali città del mondo hanno sviluppato un piano d’azione per il clima compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e 1.145 tra le 2.000 società quotate più grandi al mondo hanno assunto impegni ‘net zero’, un aumento del 23% rispetto a giugno 2023 e con una forte presenza dell’Asia.

Ma il rapporto sottolinea anche una grave carenza di impegni atti a eliminare gradualmente i combustibili fossili, obiettivo che, sottolinea lo studio, deve essere alla base dei piani di transizione, insieme a un maggiore sostegno per raddoppiare l’efficienza energetica e triplicare le rinnovabili.

“Che imprese, investitori, città e regioni affermino che procedere più velocemente contro la crisi climatica sia troppo difficile o costoso, non è più credibile”, dice Catherine McKenna, aggiungendo che “gli sforzi volontari non sono sufficienti per la portata e il ritmo del cambiamento che dobbiamo vedere. Anche i governi devono fare un passo avanti e fornire certezze agli investitori”.

Secondo un recente rapporto del World Business Council on Sustainable Development, il 90% delle imprese si dice disposto a investire di più a fronte di adeguate politiche messe in campo dai governi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.