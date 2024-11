Cop29, respinta proposta da 300 miliardi all’anno

MeteoWeb

Alla Conferenza sul clima Cop29, in corso a Baku, i paesi sviluppati hanno avanzato una nuova proposta per il fondo di aiuti climatici destinato ai paesi in via di sviluppo, innalzando l’offerta a 300 miliardi di dollari all’anno. La cifra, riportata in una bozza di lavoro non ufficiale trapelata alla stampa, rappresenta un aumento rispetto alla proposta iniziale di 250 miliardi avanzata nella giornata precedente. Tuttavia, questa somma è stata giudicata ancora insufficiente dai paesi più vulnerabili.

I gruppi dei Paesi meno sviluppati (Ldc) e dei piccoli stati insulari (Sids) hanno espresso forte dissenso, ritenendo che l’importo offerto non risponda adeguatamente alle loro necessità per affrontare le crisi climatiche. Questi paesi chiedono che il fondo venga raddoppiato, arrivando almeno a 600 miliardi di dollari all’anno. Come segno di protesta, i delegati di questi gruppi hanno abbandonato la sala negoziale, sottolineando la loro insoddisfazione verso l’approccio dei paesi più ricchi.

La tensione è palpabile mentre i negoziati si avvicinano a un momento cruciale. Alle 19 ora locale (le 16 in Italia) è prevista un’assemblea plenaria, durante la quale si spera di trovare un compromesso accettabile per tutte le parti coinvolte.

L’esito della plenaria sarà decisivo per il futuro delle discussioni sul fondo di aiuti climatici, considerato uno strumento chiave per supportare le nazioni più vulnerabili nell’adattamento e nella mitigazione degli impatti del cambiamento climatico.

