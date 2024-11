La COP29 riunirà i leader mondiali una settimana dopo le elezioni Usa

MeteoWeb

A Baku, in Azerbaigian, si svolgerà la COP29, una conferenza internazionale che si concentrerà sui finanziamenti per il clima e che si terrà una settimana dopo le elezioni presidenziali americane. La conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in programma dall’11 al 22 novembre, avrà come obiettivo principale quello di definire nuovi aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo, affinché possano affrontare le emissioni di gas serra e adattarsi ai cambiamenti climatici. Questo nuovo obiettivo sostituirà il target di 100 miliardi di dollari all’anno stabilito nel 2009, raggiunto solo nel 2022.

Le discussioni, che si svolgeranno in un contesto geopolitico segnato da conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, guerre commerciali tra l’Occidente e la Cina e politiche di austerità in molti Paesi sviluppati, dovranno fare i conti anche con il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti di martedì. “Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi poco prima della fine del suo primo mandato e ha promesso di farlo di nuovo”, ricorda il rapporto. Sebbene gli Stati Uniti, secondo maggiori emettitori di gas serra, non siano più il maggior fornitore di aiuti climatici bilaterali, svolgono ancora un ruolo cruciale nei colloqui.

Decine di leader mondiali parteciperanno a un vertice sul clima a Baku il 12 e 13 novembre, che rappresenterà il primo incontro diplomatico di questa rilevanza dopo le elezioni. “Se Trump verrà rieletto e se il risultato elettorale sarà chiaro all’inizio della COP, ci sarà un momento di crisi”, avverte Li Shuo dell’Asia Society Policy Institute. Alcuni Paesi, come la Cina, si stanno già preparando per lanciare un “chiaro messaggio” a favore della cooperazione sul cambiamento climatico. Un funzionario cinese ha dichiarato che Pechino “spera che gli Stati Uniti possano continuare a mantenere la stabilità e la coerenza delle loro politiche climatiche”.

Tuttavia, molte nazioni stanno adottando un approccio attendista, in attesa di conoscere l’esito delle elezioni prima di definire i propri impegni a lungo termine. L’Accordo di Parigi del 2015 mira a mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C e a proseguire gli sforzi per limitare l’incremento a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali. Con il riscaldamento globale che si avvicina a 1,3°C, il mondo sta già affrontando una serie di eventi estremi nel corso dell’anno, che potrebbe rivelarsi il più caldo mai registrato, caratterizzato da inondazioni, ondate di calore e siccità.

Eppure, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha stimato che le attuali promesse potrebbero portare a un aumento della temperatura compreso tra 2,6°C e 2,8°C entro il 2100. “Le decisioni che verranno prese a Baku potrebbero influenzare profondamente le traiettorie climatiche e la capacità di rispettare il limite di 1,5°C”, avverte Cosima Cassel del think tank E3G. La COP28 di Dubai, tenutasi un anno fa, aveva già invocato una “transizione” dai combustibili fossili come petrolio, gas e carbone. Quest’anno, i negoziati si svolgeranno nuovamente in Azerbaigian, un importante esportatore di idrocarburi.

Rachel Cleetus dell’Union of Concerned Scientists sottolinea che i negoziati a Baku dovrebbero puntare a un finanziamento annuale di 1.000 miliardi di dollari. La domanda che si pone, però, è: chi pagherà e quanto? I Paesi ricchi, che attualmente coprono i costi, vorrebbero allargare la base dei contribuenti includendo la Cina e gli Stati del Golfo. “Non si tratta di carità”, ha dichiarato Rachel Cleetus all’AFP. “I Paesi devono attuare questi investimenti ora, altrimenti in futuro dovremo pagare un conto salato per i costi legati ai disastri e all’inquinamento. Siamo a un bivio”.

La posta in gioco è ancora più alta, poiché i Paesi del mondo devono presentare i loro nuovi impegni sul clima alle Nazioni Unite prima della COP30 del prossimo anno in Brasile. Tuttavia, Li Shuo avverte che i progressi non si osservano necessariamente all’interno del contesto delle Nazioni Unite. “Dobbiamo invece guardare all’economia verde e a chi sta vincendo la gara per l’energia solare, l’energia eolica, i veicoli elettrici e lo stoccaggio dell’energia”, ha concluso.

