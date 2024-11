COP29, USA e Australia promettono 357,5 milioni per il clima

MeteoWeb

In occasione della Cop29 a Baku, arrivano importanti annunci di finanziamenti internazionali. Gli Stati Uniti e l’Australia hanno deciso di supportare la transizione verso tecnologie sostenibili, impegnandosi con contributi significativi. “Accogliamo con favore il contributo australiano di 32,5 milioni di dollari al Fondo Loss and Damage“, ha dichiarato Yalchin Rafiyev, capo negoziatore della Cop29, durante una conferenza stampa. Questo fondo è destinato a supportare i paesi più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, compensando le perdite e i danni causati dagli eventi estremi.

Inoltre, “Gli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno 325 milioni di dollari al Fondo per le tecnologie pulite“, ha aggiunto Rafiyev. Il contributo americano, destinato a promuovere l’adozione di soluzioni ecologiche e tecnologie verdi, si inserisce nell’ambito degli sforzi globali per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

“Mentre acceleriamo il ritmo del nostro lavoro, dobbiamo sfruttare questo slancio“, ha concluso Rafiyev, sottolineando la necessità di un’azione rapida e decisiva per affrontare la crisi climatica. Con questi impegni, sia gli Stati Uniti che l’Australia dimostrano un crescente supporto per la lotta globale al cambiamento climatico, sottolineando la volontà di investire in soluzioni innovative e in iniziative di recupero per le popolazioni più colpite.

