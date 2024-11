COP29, la WMO conferma: il “2024 sarà l’anno più caldo mai registrato”

MeteoWeb

Lo State of the Climate 2024 Update dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), pubblicato in occasione dell’apertura della COP29, lancia ancora una volta un’allerta rossa per “l’enorme ritmo dei cambiamenti climatici in una sola generazione, accelerato dai livelli sempre crescenti di gas serra nell’atmosfera. Il periodo 2015-2024 sarà il decennio più caldo mai registrato; la perdita di ghiaccio dai ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare e il riscaldamento degli oceani stanno accelerando; e gli eventi meteorologici estremi stanno creando scompiglio nelle comunità e nelle economie di tutto il mondo,” spiega in una nota la WMO.

Il 2024 “è sulla strada per essere l’anno più caldo mai registrato“: secondo un’analisi di sei set di dati internazionali utilizzati dalla WMO, “la temperatura media globale dell’aria in superficie nel periodo gennaio-settembre 2024 è stata di 1,54°C (con un margine di incertezza di ±0,13 °C) superiore alla media preindustriale, aumentata da un evento di riscaldamento El Niño“.

“La catastrofe climatica sta martellando la salute, ampliando le disuguaglianze, danneggiando lo sviluppo sostenibile e scuotendo le fondamenta della pace. I più vulnerabili sono i più colpiti“, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Il rapporto è stato pubblicato il primo giorno della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP29, a Baku, in Azerbaigian, ed “evidenzia che le ambizioni dell’Accordo di Parigi sono in grave pericolo“.

“Dato che il riscaldamento mensile e annuale supera temporaneamente 1,5°C, è importante sottolineare che ciò NON significa che non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura media globale della superficie a lungo termine ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5°C“, ha affermato il segretario generale della WMO Celeste Saulo. “Le anomalie della temperatura globale registrate su scale temporali giornaliere, mensili e annuali sono soggette a grandi variazioni, in parte a causa di fenomeni naturali come El Niño e La Niña. Non dovrebbero essere equiparate all’obiettivo di temperatura a lungo termine stabilito nell’accordo di Parigi, che si riferisce a livelli di temperatura globale sostenuti come media per decenni“, ha affermato. “Tuttavia, è essenziale riconoscere che ogni frazione di grado di riscaldamento è importante. Che si tratti di un livello inferiore o superiore a 1,5°C di riscaldamento, ogni ulteriore incremento del riscaldamento globale aumenta gli estremi climatici, gli impatti e i rischi“, ha affermato Celeste Saulo.

“Le precipitazioni e le inondazioni da record, i cicloni tropicali in rapida intensificazione, il caldo mortale, la siccità incessante e gli incendi violenti che abbiamo visto in diverse parti del mondo quest’anno sono purtroppo la nostra nuova realtà e un assaggio del nostro futuro“, ha affermato Celeste Saulo. “Abbiamo urgente bisogno di ridurre le emissioni di gas serra e rafforzare il nostro monitoraggio e la nostra comprensione del nostro clima in cambiamento. Dobbiamo intensificare il supporto all’adattamento al cambiamento climatico attraverso servizi di informazione sul clima e Early Warnings for All“, ha concluso.

