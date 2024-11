Al via il corso di astronomia dell’associazione astrofili spezzini: argomenti e candidature

MeteoWeb

L’Istituto culturale Associazione Astrofili Spezzini annuncia l’inizio del nuovo corso di astronomia, aperto a tutti gli appassionati e curiosi del cosmo. Il corso prenderà il via venerdì alle ore 21, presso la sede centrale dell’associazione nei locali dell’ex biblioteca Beghi, in via Pietro Beghi 21. La prima lezione, dal titolo “Introduzione al mondo dell’astronomia”, offrirà una panoramica completa di questa affascinante scienza, ripercorrendo la sua storia e approfondendo il ruolo fondamentale che gli astrofili svolgono nel supportare il mondo scientifico. Dai segreti del cielo notturno alle più recenti scoperte, la lezione introduttiva sarà un’occasione per esplorare i misteri dell’universo e comprendere come anche semplici appassionati possano contribuire alla ricerca scientifica.

Come partecipare

La partecipazione al corso e alle altre attività dell’associazione è aperta a tutti. È sufficiente iscriversi con una quota annuale di 30 euro, e le iscrizioni per l’anno 2025 sono già aperte.

