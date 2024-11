Il Cosmodromo di Vostochny accoglie il primo aereo, a bordo il direttore di Roscosmos | FOTO

MeteoWeb

L’aeroporto del cosmodromo di Vostochny ha accolto per la prima volta un aereo, un Tu-204-300, con a bordo il Direttore Generale di Roscosmos, Yuri Borisov. Durante la visita, Borisov ha esaminato i progressi nella costruzione del complesso aeroportuale. Questa infrastruttura, parte del secondo lotto di costruzione, sarà fondamentale per ricevere componenti di razzi, satelliti e altri carichi essenziali per le operazioni del cosmodromo. L’apertura dell’aeroporto rappresenta un passo significativo per rafforzare le capacità logistiche e operative della Russia nel settore spaziale.

