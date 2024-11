Crisi idrica in Basilicata, a Potenza nuova protesta sotto la Regione

MeteoWeb

In concomitanza con la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata sulla crisi idrica, nel pomeriggio, a Potenza, alcune centinaia di persone stanno nuovamente manifestando nei pressi della sede della stessa Assemblea. In viale Verrastro, i manifestanti hanno bloccato il traffico in maniera pacifica e stanno esponendo striscioni e cartelloni di protesta in particolare contro la scelta di far convogliare l’acqua del fiume Basento nella diga del Camastra (ormai prosciugata). Dalle prime di ore di questa mattina, l’acqua del Basento, dopo la potabilizzazione, sta uscendo dei rubinetti dei 29 Comuni lucani interessati dall’emergenza.

Da diverse settimane, infatti, i 29 Comuni dello schema Basento-Camastra, tra cui il capoluogo di regione, Potenza, per un totale di circa 140mila persone, stanno facendo i conti con drastiche riduzioni dell’erogazione idrica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.