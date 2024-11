Crolla parete rocciosa: chiusa la statale 46 del Pasubio in Trentino | FOTO

MeteoWeb

Il distacco di un volume rilevante di roccia dalla parete ha costretto alla chiusura al traffico della strada statale 46 del Pasubio, che attraversa la Vallarsa, in Trentino. “L’evento si è verificato nel primo pomeriggio, a valle della frazione di Valmorbia, in corrispondenza del chilometro 60+600 – informa la Provincia -. Precipitando a valle, alcuni massi hanno divelto le reti paramassi installate negli anni ’90 da Anas, danneggiato la pavimentazione stradale e il guardrail. È in programma domani mattina l’intervento del Servizio geologico e del Servizio gestione strade, oltre che di una ditta specializzata in disgaggi, per le necessarie valutazioni rispetto agli interventi di difesa e ripristino. Il traffico è deviato sulla provinciale 89″.

