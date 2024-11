Crolla tettoia nella stazione di Novi Sad: almeno 8 morti in Serbia

MeteoWeb

Almeno otto persone sono morte a Novi Sad, nel nord della Serbia, a causa del crollo parziale di una tettoia esterna in cemento della stazione ferroviaria. Lo ha reso noto il Ministro dell’Interno serbo, Ivica Dacic, sottolineando che continuano le operazioni di soccorso “estremamente impegnative”. “Sono stati trovati otto corpi, otto persone sono morte – ha detto Dacic ai giornalisti – Due persone sono in ospedale, una delle quali è in condizioni critiche”. I soccorritori hanno stabilito un contatto con due individui che sono ancora sepolti sotto cumuli di cemento, ha aggiunto il Ministro.

Le squadre di emergenza si trovano sul posto mentre i bulldozer hanno rimosso le macerie alla ricerca di sopravvissuti.

I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato persone che entravano e uscivano dall’edificio e si sedevano sulle panchine mentre la struttura di cemento è crollata improvvisamente su di loro. L’edificio è stato recentemente ristrutturato.

