Crolla villetta a Fiumicino: probabile fuga di gas, una persona ferita | VIDEO

Un’abitazione è crollata a Torrimpietra, nel comune di Fiumicino, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118. Recuperata dalle macerie una donna di 62 anni: cosciente, è stata trasportata con eliambulanza all’ospedale Gemelli. Il crollo dell’abitazione è avvenuto in via delle Quattro casette, una traversa di via Casale di Tragliatella, nella zona rurale nel nord del Comune di Fiumicino. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha subito attivato il Coc – il Centro operativo Comunale – per i soccorsi con Protezione Civile. “È stata soccorsa una signora anziana nel crollo dell’abitazione – ha detto il sindaco – si tratta di una casa coloniale dove abitava la donna. Seguiamo la situazione da vicino”. Sul posto ci sono i Carabinieri di Passoscuro e Torrimpietra.

I Vigili del Fuoco hanno confermato che non ci sono altre persone coinvolte. “Esclusa dai Vigili del Fuoco, sul posto con team USAR (Urban Search and Rescue) e squadra cinofili, la presenza di ulteriori persone coinvolte nel crollo della villetta a Fiumicino per un’esplosione dovuta a una probabile fuga di gas. Il bilancio è di una donna estratta dalle macerie e affidata in stato di coscienza al personale sanitario sul posto. In corso le ultime opere di messa in sicurezza dell’area”, rendono noto i Vigili del Fuoco.

Accertamenti in corso da parte di Carabinieri e pompieri.

