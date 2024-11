MeteoWeb

Crollata parte di una palazzina in via A. Diaz a Orta di Atella, in provincia di Caserta: è quanto rendono noto i vigili del fuoco. In atto operazioni di ricerca per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte. Sul posto i nuclei Usar, cinofili e droni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.