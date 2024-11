Cuba: tempesta tropicale Rafael, gli Usa sconsigliano ai cittadini di viaggiare nel Paese

MeteoWeb

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di sicurezza raccomandando ai cittadini di non organizzare viaggi verso Cuba a causa della minaccia rappresentata dalla tempesta tropicale Rafael. Nella nota ufficiale, le autorità statunitensi hanno chiarito che tale misura è stata adottata in seguito alla partenza del personale non essenziale e delle famiglie dall’ambasciata statunitense all’Avana.

