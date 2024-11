Cultura, sull’Etna la mitologia diventa attrazione con il Parco dei Miti

MeteoWeb

Ulisse e Polifemo, Aci e Galatea, Efesto e Afrodite, sono solo alcuni dei tanti miti classici legati all’Etna. Ma in generale alla Sicilia, che non a caso è stata eletta “Isola degli dei”, rappresentando il luogo ideale ove ambientare storie e leggende di eroi e dei dell’antica Grecia. Probabilmente i naviganti di allora, in cerca di nuove scoperte e nuove terre, restarono colpiti dalla bellezza di quest’isola fertile con un monte che sputa fuoco e spiagge dorate. Così, nell’intento di dare spiegazioni ai fenomeni naturali, i greci diedero sfogo alla fantasia. Nacquero storie avvincenti e personaggi strani con vizi e virtù umane. Tra tutte l’Odissea di Omero, che probabilmente è il racconto più avvincente di tutti i tempi e tra i più conosciuti al mondo, e che presenta diversi episodi che si ritiene siano ambientati in Sicilia.

Tutto questo rivive al “Parco dei Miti” a Zafferana Etnea (Circuito EtnaToday), struttura dotata di aree espositive sul tema della mitologia e immersa nella natura del Parco dell’Etna. Il parco tematico è un unicum in Italia e mette a disposizione del pubblico installazioni, performance artistiche, spettacoli, attività divertenti e coinvolgenti (la grotta di Polifemo, il labirinto, il cavallo di Troia, il monte Olimpo con Zeus, Eros e Afrodite, la nave di Ulisse e tante altre), un teatro in pieno stile siciliano che presenta spettacoli tematici originali. Un nuovo modo per scoprire i principali personaggi mitologici in una struttura che da oggi si arricchisce di una performance teatrale itinerante lungo il percorso all’aperto, in una cornice spettacolare tra lave antiche, lo sfondo del mare e l’Etna che giganteggia.

“La mitologia classica è cultura, in Sicilia e ancora di più sull’Etna – afferma il prof. Ettore Barbagallo, direttore del Parco e presidente di EtnaToday – il legame Sicilia-mitologia rappresenta un forte elemento di identità che rafforza il senso di appartenenza e arricchisce l’offerta di turismo culturale ed esperienziale. La Sicilia era una parte importante della Magna Grecia e la mitologia greca è a tutti gli effetti un elemento fondante della nostra cultura e della nostra etica, pertanto va preservata e valorizzata“.

La struttura si inserisce nel più ampio network di Etnatoday che si rivolge a scolaresche di ogni ordine e grado con un approccio ludico-educativo approfondito sia dal punto di vista culturale che metodologico. L’evento di presentazione ha visto la partecipazione dei club Lions di Zafferana, Adrano, Giarre, S.Agata Li Battiati, San Giovanni la Punta, San Gregorio e alunni del Circolo Didattico di Zafferana Etnea. Apprezzatissimo lo spettacolo live dell’attrice siciliana Tiziana Giletto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.