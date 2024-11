La DANA colpisce ancora la Spagna, alluvione a Castellón | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un nuovo evento di DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha colpito la Comunitat Valenciana, portando forti piogge e inondazioni, soprattutto nelle zone costiere di Castellón. Le località di Illes Columbretes, Vinarós e Benicarló sono state le prime ad affrontare le conseguenze del maltempo, con accumuli di pioggia significativi e disagi per la popolazione.

Il Consorcio de Bomberos de Castellón è stato impegnato in diverse operazioni di soccorso nella zona di Vinarós e Benicarló, intervenendo per risolvere situazioni di allagamenti e per aiutare persone in difficoltà. A Benicarló, in particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla N-340 per salvare un automobilista rimasto intrappolato nel proprio veicolo sommerso dall’acqua.

Il servizio meteorologico nazionale AEMET prevede che il maltempo persista nel Mediterraneo, con temporali intensi, in alcuni casi accompagnati da grandine di piccole dimensioni. Il fenomeno della DANA è un evento meteorologico che colpisce frequentemente la Spagna durante le stagioni intermedie e che provoca forti piogge, portando conseguenze anche gravi per le comunità costiere.

