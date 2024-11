Decarbonizzazione al 2050: adesione unanime sull’obiettivo ma divergenze sulle strategie

MeteoWeb

“C’è piena adesione all’obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico al 2050. E’ un’impresa titanica, difficilissima, per cui bisogna essere concentrati intensamente nel raggiungimento di questo obiettivo”. Lo ha detto Luca Squeri, deputato e responsabile del dipartimento energia di Forza Italia, intervenendo all’Agenda di Sky. “Le divergenze cominciano, però- ha proseguito– quando si discute su come raggiungerlo. Sul nucleare, ad esempio, la sinistra in Italia è in disaccordo, noi invece, al di là di qualche singola posizione interna, riteniamo che sia indispensabile per la transizione energetica, perché è un’energia pulita. In Italia utilizziamo almeno al 15% di produzione nucleare proveniente dalla Francia. E’ più costoso? I costi delle bollette in Francia, che possono contare su 58 centrali nucleari, sono un terzo dei nostri. Inoltre, nella Cop28 dello scorso anno si è raggiunto un accordo per cui i paesi avanzati hanno deciso di triplicare la produzione nucleare già esistente”.

“Le valutazioni devono essere fatte in termini di sostenibilità ambientale ma anche anche economica e sociale. Il piano integrato energia e clima è assolutamente in linea con quelli fatti dai Governi precedenti. Gli obiettivi sono confermati, c’è stata una rimodulazione, secondo me ancora da implementare, sulle percentuali di fonti rinnovabili da utilizzare. Decarbonizzare il sistema ha un altro grande obiettivo, quello dell’indipendenza energetica. Riuscire nel 2050 a produrre l’energia che ci serve, con le fonti rinnovabili interne al nostro Paese, più il nucleare, vorrebbe dire essere indipendente, ed emancipati da un mondo che ancora all’80% dipende dal fossile”, ha concluso Squeri.

