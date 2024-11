Decine di migliaia in marcia a Wellington: i Maori difendono la loro identità

MeteoWeb

Una mobilitazione straordinaria ha invaso le strade di Wellington, capitale della Nuova Zelanda, dove oltre 40 mila persone si sono unite per protestare contro una proposta di legge che minaccerebbe di riscrivere il trattato di Waitangi, documento fondamentale che definisce le relazioni tra la corona inglese e il popolo Maori.

La manifestazione, la più grande mai vista a sostegno della causa Maori, non è stata solo una protesta politica, ma anche una celebrazione culturale. Molti partecipanti indossavano abiti cerimoniali tradizionali, trasformando le strade in un tripudio di colori, suoni e simboli legati alla storia e alla spiritualità indigena.

Il cuore della protesta: il trattato di Waitangi

Firmato nel 1840, il trattato di Waitangi è una pietra miliare nella storia neozelandese, un accordo che doveva garantire diritti e protezione al popolo Maori, ma che nel corso dei decenni è stato spesso interpretato a favore degli interessi della corona britannica. La proposta di revisione della legge, secondo i leader Maori, rappresenterebbe un pericoloso passo indietro nella protezione dei diritti territoriali e culturali.

La protesta ha avuto un impatto viscerale anche grazie alle potenti esibizioni dell’haka, la danza tradizionale Maori che incarna forza, unità e resistenza. Il ritmo dei tamburi e i canti hanno riecheggiato per le strade di Wellington, catturando l’attenzione dei passanti e dei media di tutto il mondo.

Tra i manifestanti, anche giovani Maori che hanno sottolineato l’importanza di tramandare le tradizioni alle nuove generazioni. “Non stiamo solo lottando per il nostro presente“, ha detto una studentessa universitaria, “ma per proteggere ciò che siamo per i nostri figli e nipoti“.

