Misure sulla sicurezza alimentare: la decisione dopo il caso di aviaria nel latte crudo

Le autorità governative della California hanno ordinato al più grande produttore e rivenditore di latte crudo dello Stato di sospendere la distribuzione dei suoi prodotti lattiero-caseari, dopo che il virus dell’influenza aviaria H5N1 è stato rilevato in diversi campioni venduti al pubblico. Il Dipartimento dell’Agricoltura della California ha emesso l’ordine contro la fattoria Raw Farm, che è stata costretta a ritirare molti dei suoi prodotti dagli scaffali e chiedere ai consumatori di buttare il prodotto, secondo quanto riportato dal quotidiano Los Angeles Times. In una dichiarazione il Dipartimento della Salute della California (CDPH) ha detto che finora non ci sono stati rapporti di malattie associate al latte contaminato. Raw Farm, il più grande produttore e rivenditore di latte crudo in California, ha effettuato un campionamento dei suoi prodotti lattiero-caseari come controllo dopo che l’influenza aviaria è stata rilevata su vacche in diverse aziende agricole del Paese.

Non è chiaro fino a quando l’azienda dovrà sospendere la distribuzione del suo prodotto e come questo influenzerà il prezzo del prodotto. Venerdì scorso, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti hanno segnalato un caso di influenza aviaria in un bambino nello Stato della California, che ha rappresentato il primo contagio registrato di un minore nel Paese. Il bambino, la cui età non è stata riportata, si sta riprendendo dalla malattia, hanno riferito fonti governative.

