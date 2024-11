Demenza senile e sonno: il ruolo sorprendente del riposo nel weekend

MeteoWeb

Un nuovo studio ha suscitato l’attenzione del mondo scientifico per le implicazioni che porta sul fronte della prevenzione della demenza senile e, in particolare, su come il sonno nei fine settimana potrebbe costituire una protezione contro il declino cognitivo. Conducendo la ricerca presso il National Taiwan University Hospital, gli studiosi hanno monitorato le abitudini di sonno di 215 partecipanti, uomini e donne di età pari o superiore ai 65 anni, per due anni. L’obiettivo? Capire se il cosiddetto “sonno di recupero” – quello che molti cercano di sfruttare nei fine settimana per compensare le ore perse durante la settimana lavorativa – possa realmente avere un impatto positivo sulla salute cognitiva.

Un’analisi dettagliata del sonno per monitorare la salute cognitiva

Per realizzare lo studio, ogni partecipante è stato equipaggiato con un accelerometro, un dispositivo in grado di tracciare i movimenti corporei e, di conseguenza, monitorare la qualità del sonno. Inoltre, i soggetti hanno tenuto un diario in cui annotavano le proprie abitudini di riposo quotidiane. I ricercatori si sono concentrati sul confronto tra coloro che durante il fine settimana prolungavano le ore di sonno per recuperare il riposo perso, rispetto a coloro che non avevano questa abitudine. I risultati si sono rivelati sorprendenti: chi sfruttava il sonno di recupero presentava il 74% in meno di probabilità di sviluppare disturbi cognitivi – spesso precursori della demenza senile – rispetto a coloro che mantenevano una routine di sonno costante anche durante il weekend.

Preoccupazioni globali e implicazioni per la salute pubblica

La scoperta arriva in un momento in cui il mondo sta affrontando un’escalation dei casi di demenza, con particolare riferimento al morbo di Alzheimer. Nel Regno Unito, le persone affette da demenza sono attualmente circa 900mila, un numero che, secondo le previsioni, potrebbe arrivare a 1,5 milioni entro il 2040, alimentato principalmente dall’invecchiamento della popolazione. Secondo gli esperti, per contrastare il crescente tasso di demenza, finora si è puntato soprattutto sulla prevenzione, raccomandando uno stile di vita equilibrato, una dieta sana, attività fisica, moderazione nell’alcol e una buona rete sociale e intellettuale. Tuttavia, il sonno di recupero durante i fine settimana emerge ora come un possibile fattore preventivo inaspettato, ma potenzialmente accessibile a molti.

“Il riposo come medicina per il cervello”: le ipotesi dei ricercatori

Gli autori dello studio avanzano alcune spiegazioni sull’impatto positivo del sonno prolungato nei weekend. “Il riposo aggiuntivo nel fine settimana consente al cervello di rigenerarsi e di rafforzare le connessioni neuronali, cruciali per la memoria e la funzionalità cognitiva”, affermano i ricercatori. Secondo loro, il riposo supplementare potrebbe fungere da vera e propria “medicina per il cervello”, offrendo un’opportunità per consolidare i ricordi e preservare le capacità cognitive nel tempo. Gli studi precedenti avevano già dimostrato che il sonno aggiuntivo nei fine settimana ha effetti benefici non solo sul cervello ma anche su altri aspetti della salute, contribuendo a ridurre i rischi di infarto, obesità, depressione e, più in generale, ad aumentare l’aspettativa di vita.

Ora, gli scienziati ipotizzano che anche i disturbi cognitivi potrebbero trarre vantaggio dal riposo di recupero. “Il riposo extra sembra dare al cervello il tempo necessario per rigenerarsi, preservando così la stabilità delle reti neuronali”, suggerisce uno dei ricercatori principali. Questo meccanismo, secondo loro, potrebbe avere un effetto preventivo contro il deterioramento cognitivo, poiché una maggiore stabilità delle connessioni neuronali è associata a un rischio minore di declino mentale con l’età.

L’infiammazione: il legame tra sonno e salute mentale

Un’altra teoria emersa dai ricercatori è che il sonno di recupero abbia la capacità di ridurre l’infiammazione nel corpo. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l’infiammazione cronica è correlata allo sviluppo di malattie neurodegenerative, tra cui la demenza. Il sonno aggiuntivo, particolarmente quello profondo e rigenerante che può avvenire durante i fine settimana, sembrerebbe capace di abbassare i livelli di infiammazione, diminuendo di conseguenza il rischio di sviluppare danni neuronali. In tal senso, il sonno non è solo un momento di recupero fisico, ma anche un’opportunità per il cervello di lavorare su processi essenziali per la memoria e la cognizione.

Verso una nuova visione della prevenzione della demenza

Gli effetti del sonno sul cervello sono sempre stati un punto di interesse per la scienza, ma lo studio del National Taiwan University Hospital getta nuova luce sul ruolo specifico del sonno di recupero. Questa scoperta offre un’alternativa semplice e a costo zero per chiunque desideri prendersi cura della propria salute mentale con l’avanzare dell’età. Se ulteriori ricerche confermassero i risultati, il sonno di recupero potrebbe essere consigliato come una misura preventiva nella lotta contro la demenza, affiancandosi a strategie già consolidate come la dieta, l’esercizio fisico e la stimolazione cognitiva.

Con una popolazione che invecchia rapidamente, i sistemi sanitari sono sempre più sotto pressione per trovare soluzioni che rallentino il declino cognitivo. La scoperta che il semplice atto di prolungare il sonno nei giorni liberi possa avere un impatto tangibile sulla salute del cervello è una prospettiva innovativa, soprattutto se considerata alla luce del fatto che, nel 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la demenza una delle principali cause di disabilità e dipendenza tra gli anziani a livello globale.

