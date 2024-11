Disperso in Valgrande: dopo 10 giorni ritrovato anche il cane

MeteoWeb

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del cane dell’alpinista varesino Arnaldo Tosin, disperso nel Parco Nazionale della Valgrande. L’uomo, scomparso il 17 novembre durante un’escursione, era stato ritrovato nei giorni successivi in condizioni critiche, ma vivo, grazie all’intervento coordinato di diverse squadre di soccorso. Ma il suo cane, una femmina di pastore bergamasco di nome Efra, non era con lui. Subito è partita una massiccia operazione di ricerca e soccorso per recuperare anche l’animale. Così Efra è stata avvistata nella zona di Cicogna, il borgo a 800 metri di quota, alle porte del Parco Valgrande. Questa mattina, i Carabinieri forestali del Parco e un volontario del Soccorso Alpino Valdossola sono saliti sul posto e hanno trovato il cane.

Malgrado il lungo periodo di esposizione alle basse temperature e all’ambiente impervio, l’animale è stato trovato in buone condizioni di salute. Nel pomeriggio di oggi, il cane verrà riconsegnato alla sua famiglia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.