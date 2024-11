Il Doodle di Google di oggi celebra una fase speciale della Luna

MeteoWeb

Oggi gli utenti di Google hanno trovato in home page un Doodle interattivo che celebra l’Ultimo Quarto della Luna, una fase particolare del ciclo lunare. Questo momento segna l’inizio della transizione verso la Luna Nuova, quando il nostro satellite diventa sempre meno visibile nel cielo notturno.

Il Doodle non è solo un omaggio visivo, ma un invito a giocare e imparare. Google ha infatti sviluppato un gioco di carte interattivo in cui gli utenti possono sfidare la Luna stessa. L’obiettivo? Dimostrare la propria conoscenza del ciclo lunare, un modo divertente per esplorare il funzionamento delle fasi lunari e la loro ricorrenza mensile.

La fase dell’Ultimo Quarto si verifica quando metà della Luna illuminata è visibile, con la luce concentrata sulla parte destra del disco. Simbolicamente, rappresenta un momento di riflessione, poiché la Luna si avvicina al termine del suo ciclo. È anche una fase ottimale per osservazioni astronomiche, grazie alla presenza di ombre nette sui crateri lunari.

Attraverso il Doodle, Google non solo celebra un fenomeno naturale affascinante, ma incoraggia anche l’apprendimento e l’osservazione. I Doodle spesso affrontano temi culturali, scientifici e storici, e questa volta hanno scelto di porre al centro l’astronomia e la bellezza della Luna, che continua a ispirare l’umanità.

