Conferimento del Dottorato honoris causa al chirurgo Pier Cristoforo Giulianotti

Lunedì 18 novembre alle ore 17.30, presso l’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza” a Pisa (Via Curtatone e Montanara, 15), avrà luogo la cerimonia di conferimento del Dottorato honoris causa in “Scienze Cliniche e Traslazionali” al Prof. Pier Cristoforo Giulianotti. Originario di Filattiera (MS), il Prof. Pier Cristoforo Giulianotti si è laureato e specializzato a Pisa, iniziando la sua carriera come studente interno della Scuola Superiore Sant’Anna, e proseguendo come medico presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana fino al 1998. Successivamente, ha proseguito la sua carriera a Grosseto e infine a Chicago come Professore di Chirurgia, diventando uno dei massimi esperti mondiali di chirurgia robotica.

Il “padre della chirurgia robotica”, così come è stato presentato in un episodio della celebre serie televisiva americana Grey’s Anatomy. Il Prof. Giulianotti è stato, infatti, il primo al mondo a eseguire numerosi interventi robotici pionieristici e ha fondato due società di chirurgia robotica: MIRA (Minimally Invasive Robotic Association) e CRSA (Clinical Robotic Surgery Association). La sua ricerca e il suo impegno hanno profondamente contribuito a dimostrare il valore della chirurgia robotica e a promuoverne lo sviluppo globale. Oggi è Lloyd Nyhus Tenured Professor of Surgery e Direttore della Divisione di Chirurgia Minimamente Invasiva e Robotica del Dipartimento di Chirurgia della University of Illinois di Chicago, Vicedirettore del Dipartimento di Chirurgia, Direttore del Programma di Fellowship in Chirurgia Generale, e Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Programma:

Saluto del Rettore Prof. Riccardo Zucchi

Saluto del Prof. Emanuele Neri, Professore ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia Presidente della scuola interdipartimentale di Medicina

Lettura della Motivazione

Prof. Mauro Pistello, Professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica del dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia

Laudatio

Prof. Ugo Boggi, Professore ordinario di Chirurgia Generale del dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia

Lectio Magistralis “Il futuro della Chirurgia: prospettive, sfide e dilemmi”

Prof. Pier Cristoforo Giulianotti

