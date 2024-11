Misteriosi droni avvistati su tre basi aeree statunitensi in Gran Bretagna

MeteoWeb

Un certo numero di droni non identificati sono stati avvistati su tre basi aeree in Gran Bretagna, ha confermato l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF). Gli incidenti, avvenuti tra mercoledì 20 e venerdì 22 novembre, hanno visto “piccoli sistemi aerei senza pilota” avvistati su RAF Lakenheath e RAF Mildenhall, nel Suffolk, e RAF Feltwell nella vicina contea di Norfolk. L’USAF, che utilizza le basi, ha affermato che non era chiaro in questa fase se i droni fossero considerati ostili. Ha inoltre rifiutato di commentare se fossero stati utilizzati meccanismi di difesa, ma ha affermato di mantenere “il diritto di proteggere” le installazioni, riporta la BBC.

Un portavoce dell’USAF in Europa ha affermato: “possiamo confermare che piccoli sistemi aerei senza pilota [UAS] sono stati avvistati nelle vicinanze e sopra RAF Lakenheath, RAF Mildenhall e RAF Feltwell. Il numero di UAS ha oscillato e variava in termini di dimensioni/configurazione. Gli UAS sono stati monitorati attivamente e i responsabili dell’installazione hanno stabilito che nessuna delle incursioni ha avuto un impatto sui residenti della base o sulle infrastrutture critiche. Per proteggere la sicurezza operativa, non discutiamo delle nostre specifiche misure di protezione, ma ci riserviamo il diritto di proteggere l’installazione. Continuiamo a monitorare il nostro spazio aereo e stiamo lavorando con le autorità della nazione ospitante e i partner della missione per garantire la sicurezza del personale della base, delle strutture e delle risorse”.

La RAF Mildenhall ospita principalmente il 100° Air Refueling Wing dell’USAF; la RAF Lakenheath ospita i jet da combattimento F-35A e F-15E dell’USAF, mentre la RAF Feltwell si occupa principalmente della logistica e offre alloggi per il personale militare.

Un portavoce del Ministero della Difesa britannico, che possiede le basi, ha affermato: “prendiamo sul serio le minacce e manteniamo misure robuste nei siti di difesa. Questo include capacità di sicurezza anti-droni. Non commenteremo ulteriormente le procedure di sicurezza”.

