È nato prima l’uovo o la gallina? Finalmente la scienza risponde

Potrebbe esserci una risposta al secolare interrogativo se sia nato prima l’uovo della gallina. Un organismo unicellulare primordiale, risalente a oltre un miliardo di anni fa, fornisce nuove evidenze in merito. Questo antico essere, che è comparso sulla Terra molto prima dell’emergere degli animali, possedeva già nel suo codice genetico le istruzioni necessarie per formare un organismo pluricellulare simile ai primi stadi di un embrione.

È nato prima l’uovo o la gallina?

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature da un team di ricerca dell’Università di Ginevra, guidato dal biologo Omaya Dudin. Al centro dello studio si trova l’organismo unicellulare noto come Chromosphaera perkinsii, identificato per la prima volta nel 2017 nei sedimenti marini delle Hawaii. Fin dall’inizio, questo organismo è stato considerato un modello di grande valore per comprendere i meccanismi evolutivi che hanno facilitato la transizione da forme di vita unicellulari a quelle pluricellulari.

Attraverso esperimenti condotti in laboratorio, i ricercatori hanno osservato che, una volta raggiunta la dimensione massima, C. perkinsii smette di crescere e inizia a dividersi, dando origine a una colonia pluricellulare composta da almeno due diversi tipi di cellule. Questo raggruppamento cellulare mostra una notevole somiglianza con i primi stadi degli embrioni animali, sia per la sua struttura tridimensionale sia per l’attività genica osservata.

Sulla base di questi risultati, gli scienziati concludono che i programmi genetici responsabili del differenziamento cellulare e dello sviluppo degli organismi pluricellulari erano già presenti oltre un miliardo di anni fa, molto prima che gli animali facessero la loro comparsa sulla Terra. Quindi, è nato prima l’uovo.

