Ecco i 2 alimenti che proteggono dagli effetti dei cibi grassi

Un recente studio condotto dall’Università di Birmingham, pubblicato sulla rivista Food and Function, ha identificato 2 alimenti che potrebbero mitigare gli effetti negativi dei cibi grassi sul sistema vascolare: il tè verde e il cacao. La ricerca, guidata da Catarina Rendeiro e Rosalind Baynham, evidenzia il ruolo protettivo dei flavonoidi, composti naturali presenti in questi alimenti, particolarmente efficaci durante i periodi di stress mentale.

Lo studio: cibi grassi e flavonoidi a confronto

I ricercatori hanno coinvolto giovani adulti in buona salute, ai quali è stato somministrato un pasto altamente grasso composto da croissant al burro, formaggio e latte intero. Successivamente, i partecipanti hanno bevuto una delle due varianti di una bevanda al cacao: una ricca di flavonoidi (695 mg) e una povera (5,6 mg). Durante l’esperimento, i soggetti sono stati sottoposti a un test di matematica per indurre stress mentale, e sono stati monitorati diversi parametri, tra cui la funzione vascolare e l’ossigenazione della corteccia prefrontale.

I risultati hanno mostrato che nei partecipanti che avevano assunto la bevanda ad alto contenuto di flavonoidi, la funzione vascolare non subiva il tipico declino provocato dai cibi grassi combinati con lo stress. Tuttavia, i flavonoidi non sembravano migliorare l’ossigenazione cerebrale né influenzare l’umore.

Altri modi per assumere flavonoidi

Oltre al cacao, gli autori suggeriscono alternative per raggiungere livelli efficaci di flavonoidi: 2 tazze di tè verde o nero, oppure una combinazione di mele e bacche. Questi risultati suggeriscono che integrare alimenti ricchi di flavonoidi nella dieta potrebbe rappresentare una strategia semplice ed efficace per proteggere la salute cardiovascolare, specialmente in situazioni di stress.

