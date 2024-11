ECMWF rilancia: vortici nevosi, Dicembre promette sorprese gelide

MeteoWeb

Dicembre si apre con scenari meteorologici potenzialmente molto dinamici, che meritano un’analisi approfondita. Spostando lo sguardo oltre le previsioni a breve e medio termine, possiamo esplorare le tendenze del lungo periodo con l’ausilio degli strumenti ensemble prodotti dal modello ECMWF. Questo approccio probabilistico, basato sull’analisi statistica e non su singole previsioni deterministiche, consente di delineare possibili evoluzioni atmosferiche con maggiore prudenza e consapevolezza.

L’analisi delle anomalie dei geopotenziali a 500 hPa, una quota strategica per comprendere la circolazione atmosferica, offre indicazioni significative per i primi quindici giorni di dicembre. Nel periodo compreso tra il 2 e il 9 dicembre, i dati ensemble di ECMWF evidenziano un’ampia espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre, che interesserà buona parte dell’Europa occidentale. Questo posizionamento lascerà però esposte l’Europa centrale e orientale a incursioni di aria fredda di origine artica. La tendenza si rafforza ulteriormente nelle proiezioni per il periodo 9-16 dicembre, dove i massimi di geopotenziale si sposterebbero verso il Nord Atlantico, aprendo un corridoio ancor più definito per l’afflusso di masse d’aria fredda verso il continente europeo.

Le implicazioni per l’Italia e l’Europa meridionale sono interessanti. Nella prima metà del mese, le alte pressioni sembrano destinate a dominare le regioni settentrionali dell’Atlantico, mentre l’aria fredda di matrice artica potrebbe scivolare verso l’Europa centrale e, con buone probabilità, raggiungere anche l’area mediterranea. Questa configurazione barica suggerisce una sequenza di rapide irruzioni fredde, seguite da temporanee rimonte anticicloniche. Si prospetta quindi uno scenario caratterizzato da oscillazioni termiche significative, simili a un percorso di montagne russe, che porteranno momenti freddi alternati a fasi più stabili e miti.

Va sottolineato che queste proiezioni, basate su modelli probabilistici, non costituiscono previsioni deterministiche. L’evoluzione meteorologica rimane soggetta a possibili variazioni, e le prossime analisi saranno cruciali per confermare o smentire tali segnali. Tuttavia, l’assenza di una predominante alta pressione subtropicale lascia spazio a un inizio di dicembre dinamico e ricco di potenziali sorprese meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.