Eletto il presidente della Società Italiana di Scienze del Turismo | NOME e DETTAGLI

In occasione dell’annuale assemblea dei soci, tenutasi, durante la sedicesima Riunione Scientifica, il 1° novembre nella suggestiva cornice di Paestum, l’Avv. Francesco Torchia è stato eletto Presidente della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR). Francesco Torchia, che è il quarto Presidente SISTUR, dal 1995 esercita la professione forense e dal 2008 è anche un ricercatore confermato dell’Università della Calabria, dove insegna Diritto Privato e Diritto Civile in vari corsi triennali e specialistici.

Prima di lui, nella carica della prestigiosa Associazione Nazionale di Studiosi delle Scienze del Turismo si sono succeduti i Prof. Nicola Maria Boccella (Professore Ordinario di Economia politica, Dipartimento di Studi Giuridici, filosofici ed economici, Facoltà Di Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza), che è stato anche il socio fondatore dell’Associazione, il Prof. Antonio Giusti (Professore Ordinario di gestione Informatica dei dati, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”, Università di Firenze) e, da ultimo, il Prof. Fabrizio Antolini, (Professore di Statistica economica, Università di Teramo).

L’Associazione, che è l’unica del suo genere in tutto il territorio nazionale, ha sede scientifica in Roma, presso l’Università Europea, non ha fini di lucro ed è un’istituzione culturale e scientifica, apartitica ed apolitica, che si propone di favorire l’approfondimento e la diffusione degli studi sulle tematiche delle scienze del turismo, sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale. A tal fine l’Associazione partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali.

L’obiettivo dell’Associazione

L’Associazione persegue inoltre l’obiettivo di favorire, fra gli studiosi e gli esperti, relazioni atte a facilitare e stimolare la ricerca e la formazione. Allo scopo di dare massimo impulso agli studi sulle tematiche delle scienze del turismo e con l’obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività formative sia universitarie che non universitarie, la SISTUR ha in corso importanti e proficui rapporti di collaborazione e convenzioni con altre Associazioni nazionali, estere, internazionali e con Enti di Ricerca con finalità scientifiche analoghe.

