Elezioni americane, maltempo sugli stati in bilico: temporali e rischio inondazioni

Una tempesta porterà la pioggia tanto necessaria nelle Plains e nel Midwest degli USA in questo inizio settimana, ma sono previste anche inondazioni e forti temporali proprio nel giorno delle elezioni presidenziali americane. Con alcune aree degli USA che riceveranno più round di maltempo, una preoccupazione crescente è quella delle inondazioni. Nonostante la siccità diffusa, è probabile che cada troppa pioggia troppo rapidamente. Inoltre, il terreno è meno in grado di assorbire le precipitazioni durante la siccità, contribuendo al rischio di inondazioni. C’è, dunque, il rischio di forte maltempo oggi mentre milioni di persone si recheranno alle urne per esprimere il proprio voto.

Sono previsti temporali per alcuni stati indecisi come il Wisconsin e per gli abitanti del Michigan sarà una giornata fredda e piovosa. La pioggia più intensa sta cadendo dal Texas orientale al confine tra Missouri e Illinois, compresa St. Louis. Il fronte continuerà a dirigersi verso est, portando acquazzoni in Minnesota e negli stati chiave del Wisconsin e del Michigan a sud fino alla Louisiana. “Alcuni acquazzoni localizzati potrebbero causare ristagni sulle carreggiate in alcune parti del Wisconsin, nella penisola superiore del Michigan e nel Michigan inferiore settentrionale”, ha affermato Dan Pydynowski, meteorologo senior di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

“Quelli in coda all’aperto in attesa di votare martedì dovranno essere preparati alla minaccia di fulmini e forti acquazzoni che potrebbero estendersi da parti della Louisiana e dell’Arkansas verso nord-est attraverso la valle centrale del fiume Mississippi e nel Midwest“, ha affermato Pydynowski.

Rischio inondazioni improvvise sulle elezioni americane

Molte aree degli USA riceveranno tanta pioggia oggi. Le inondazioni improvvise saranno un problema con una vasta area in cui è previsto cadranno 100-200mm di pioggia. Alcune località in una fascia dal Kansas sudorientale e dal Missouri sudoccidentale fino all’Oklahoma centrale e nordorientale potrebbero ricevere 200-300mm pioggia.

Si prevede che le Plains e il Midwest tornino a condizioni asciutte entro metà settimana, mentre la pioggia si sposta verso est nella valle dell’Ohio e nel Sud-Est. In queste località, al momento non c’è molta preoccupazione per condizioni meteorologiche avverse o inondazioni.

Nelle precedenti elezioni americane, le piogge hanno ridotto leggermente l’affluenza alle urne.

