Elezioni in Islanda, anche le eruzioni vulcaniche tra le preoccupazioni degli elettori

In Islanda il 30 novembre 268mila elettori si recheranno alle urne per un voto anticipato reso necessario dallo scioglimento del governo di coalizione guidato da Bjarni Benediktsson. Le questioni economiche, l’assistenza sanitaria e l’edilizia abitativa dominano il dibattito, mentre l’immigrazione, nonostante i disaccordi che hanno portato alla crisi politica, non figura tra le principali preoccupazioni degli islandesi.

Secondo un sondaggio Gallup, il 69% degli elettori ritiene l’assistenza sanitaria il tema più urgente, seguita dall’economia (62%) e dalla crisi abitativa (61%). Sul fronte politico, la Social Democratic Alliance di Kristrun Frostadottir guida i sondaggi con il 24%, seguita dal Partito dell’Indipendenza con il 17%. Tuttavia, le dinamiche elettorali in Islanda restano imprevedibili, con coalizioni spesso in bilico fino all’ultimo momento.

A rendere il clima elettorale ancora più teso anche le eruzioni vulcaniche nella penisola di Reykjanes, che hanno costretto alla fuga centinaia di residenti di Grindavik. Il fenomeno vulcanico, riattivatosi nel 2021 dopo 8 secoli, è ormai una presenza costante, alimentando l’incertezza in una popolazione già provata da inflazione e crisi politiche.

In un contesto così complesso, l’esito delle elezioni potrebbe segnare una svolta per il futuro del Paese, chiamato a gestire sia sfide economiche che naturali.

