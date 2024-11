Elezioni USA 2024: Musk ripropone la gag del lavandino, “il futuro sarà fantastico”

MeteoWeb

Pioggia di post di Elon Musk sulla sua piattaforma X mentre le proiezioni sul voto in USA appaiono sempre più favorevoli a Donald Trump. Tra i numerosi post pubblicati in queste ore sul suo profilo, spicca la celebre immagine del CEO SpaceX che trasporta il lavandino che si portò dietro nel suo primo giorno da capo del social network, sovrapposta stavolta a quella dello Studio Ovale. La descrizione è “let that sink in“, gioco di parole intraducibile: l’espressione significa “lasciate che questa cosa (la probabile vittoria di Trump, ndr) venga recepita/digerita appieno“.

“Stasera il popolo americano ha dato a Donald Trump un mandato chiarissimo per il cambiamento,” ha sottolineato Musk su X. “Il futuro sarà fantastico“.

