Elon Musk è un “alieno vampiro”: il suo profilo X esiste dal 3000 a.C.

Elon Musk, il visionario CEO di Tesla e SpaceX e attualmente la persona più ricca al mondo, ha nuovamente catturato l’attenzione globale grazie a un aggiornamento bizzarro e giocoso sul suo profilo X (precedentemente noto come Twitter). Questa volta, la sua biografia afferma umoristicamente che è stato verificato dal 3000 a.C., scatenando un’ondata di speculazioni scherzose e intrattenendo milioni di follower.

L’origine dell’ironia: Musk alieno vampiro che viaggia nel tempo

Tutto è iniziato quando un utente, noto come DogeDesigner, ha condiviso uno screenshot del profilo di Musk con la dicitura “verificato dal 3000 a.C.“. Musk ha amplificato l’effetto comico rispondendo al post con una battuta che ha rapidamente fatto il giro del web: “Vedi, questo dimostra che sono un alieno vampiro che viaggia nel tempo! Anche se ho 5000 anni, penso di sembrare molto più giovane.”

La risposta ha generato un’ondata di meme, teorie surreali e risate collettive. Tra i commenti più popolari, un’ulteriore dichiarazione di Musk ha aggiunto benzina sul fuoco dell’umorismo: “Voglio dire… sì, of course,” in risposta a un’ipotesi secondo cui starebbe costruendo un’astronave per tornare al suo pianeta natale.

Un uomo, un impero: patrimonio netto da record

Oltre alle battute, Elon Musk continua a stabilire record economici. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Musk ha recentemente raggiunto un picco storico di 334,3 miliardi di dollari, consolidando il suo status non solo di persona più ricca al mondo ma anche nella storia moderna. Questo incredibile traguardo è stato favorito da un forte incremento delle azioni Tesla, che hanno visto un’impennata significativa dopo le elezioni presidenziali statunitensi.

Musk, noto sostenitore di Donald Trump, ha partecipato a numerosi raduni durante la campagna elettorale del tycoon. Inoltre, è stato nominato presidente del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), un nuovo ente con l’obiettivo di ottimizzare le politiche pubbliche. In questo ruolo, Musk collaborerà con Vivek Ramaswamy, figura emergente nel panorama politico statunitense.

Una presenza digitale che combina genio e ironia

La capacità di Musk di mescolare umorismo, innovazione e visione a lungo termine lo rende unico nel panorama pubblico. La sua presenza sui social media è ormai un caso di studio: l’ironia e la spontaneità convivono con annunci epocali, come quelli relativi ai progressi della tecnologia spaziale o delle energie rinnovabili.

Ma cosa rappresenta realmente questo atteggiamento? Per molti, è il segno di una mente brillante che utilizza l’umorismo come strumento per avvicinarsi alle masse. Per altri, è un esempio di leadership moderna, capace di rompere con la rigidità istituzionale e comunicare in modo diretto.

Sebbene Musk scherzi sull’essere un “alieno vampiro che viaggia nel tempo”, la realtà è che il suo impatto sul mondo è tutt’altro che immaginario. Dalle auto elettriche al viaggio interplanetario, la sua eredità sarà probabilmente ricordata per millenni, anche senza una verifica datata 3000 a.C. La sua abilità di intrattenere, informare e innovare simultaneamente dimostra che, in un’epoca digitale come la nostra, il futuro appartiene a chi sa conquistare sia la mente che il cuore del pubblico.

