Emergenza idrica a Potenza: distribuzione di bottiglie d’acqua nelle scuole

L’emergenza idrica che sta interessando Potenza e l’intera regione continua a destare grande preoccupazione. Il sindaco Vincenzo Telesca ha espresso il suo allarme riguardo ai disagi che la scarsità d’acqua sta causando a cittadini e attività commerciali. “Come sindaco non posso che essere preoccupato per l’emergenza idrica che crea grandi disagi a cittadini e attività commerciali“, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della situazione.

Durante un tavolo tecnico, Telesca ha portato all’attenzione il problema dell’acqua nelle scuole, dove i genitori hanno espresso preoccupazione per l’uso dell’acqua potabile proveniente dai rubinetti. “Al tavolo tecnico ho posto il problema dell’acqua da distribuire ai bimbi nelle scuole, dal momento che i genitori non vogliono più che si utilizzi quella dei rubinetti. Sono stato autorizzato dal presidente della regione, Bardi, a procedere con l’acquisto di bottiglie da distribuire durante i pasti“, ha spiegato il primo cittadino.

In vista dell’emergenza, il sindaco ha anche annunciato un incontro con i cittadini per sabato prossimo alle ore 12 in Comune. “Sabato prossimo i cittadini saranno alle 12 in Comune. Li incontrerò come pattuito perché i loro problemi sono anche i problemi dell’amministrazione e come sindaco non posso che essere al loro fianco“, ha concluso Telesca, ribadendo la sua vicinanza alla comunità locale.

La situazione idrica continua a essere critica, e le misure messe in atto dall’amministrazione comunale sono un primo passo per far fronte all’emergenza che sta mettendo a dura prova la città di Potenza.

