Emissioni di CO₂ al massimo storico: “arriveremo a 3°C di riscaldamento sui livelli pre-industriali”

MeteoWeb

“Nel 2023 le emissioni di CO₂ hanno raggiunto il loro massimo storico, 57,1 miliardi di tonnellate, secondo i dati dell’Unep sono aumentate del 51% rispetto al 1990 e del 5% sul 2015. In base alle politiche attuali, un bel secolo. Arriveremo a 3 gradi di riscaldamento sui livelli pre-industriali. Se invece verranno attuati tutti gli impegni di decarbonizzazione presi dagli stati, arriveremo tra 2,6 gradi e 2,8”. Lo ha detto il coordinatore del think tank sul clima Italy for Climate, Andrea Barbabella, agli Stati generali della green economy alla fiera Ecomondo a Rimini. “Per rimanere entro 2 gradi dai livelli pre-industriali, al 2030 servirebbe tagliare da 11 a 14 miliardi di tonnellate di emissioni”, ha proseguito Barbabella.

“Per stare entro 1,5 gradi, servire un taglio da 19 a 22 miliardi di tonnellate. Con le tecnologie esistenti, senza inventare nulla di nuovo, si possono tagliare 31 miliardi di tonnellate. E metà di questo taglio può essere fatto a basso costo”.

Gli investimenti sull’energia pulita

“Nel 2024 gli investimenti sull’energia pulita doppieranno quelli sulle fonti fossili – ha detto ancora il ricercatore -. I costi del green si sono molto ridotti. In media, gli investimenti sulle fonti rinnovabili raddoppiano ogni 2 o 3 anni, quelli sugli accumuli ogni anno “. Barbabella ha spiegato che il maggiore emettitore di CO₂ al mondo è la Cina, seguito nell’ordine da Stati Uniti, India ed Unione europea. Insieme, questi quattro soggetti producono il 60% delle emissioni mondiali. “Pechino è responsabile di 2/3 dell’aumento delle emissioni negli ultimi 20 anni – ha detto lo studioso -. Ma domina anche il mercato mondiale della transizione energetica”, dai pannelli solari alle auto elettriche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.