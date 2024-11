Energia: 5,5 milioni da UE a MEDENER per un Mediterraneo più sostenibile

MeteoWeb

La Commissione Europea ha finanziato con 5,5 milioni di euro la terza fase del progetto meetMED, sviluppato da MEDENER per accelerare la transizione verso economie più sostenibili e climaticamente neutre nella sponda sud del Mediterraneo. MEDENER è l’Associazione delle Agenzie nazionali per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili del Mediterraneo, che vede come presidente il direttore generale ENEA Giorgio Graditi e come segretario generale Roberta Boniotti, sempre dell’ENEA; dal 2018 a oggi ha coordinato le prime due fasi del progetto meetMED, coinvolgendo otto paesi del Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Palestina e Libano).

MeetMED III si propone due obiettivi principali: promuovere città più sostenibili e rafforzare le azioni di mitigazione climatica nel settore energetico, supportando le autorità locali nello sviluppo dei PAESC (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) e dei SUMP (Piani di Mobilità Urbana Sostenibile), anche per favorire l’affiliazione alla sezione mediterranea del GCoM (Patto Globale dei Sindaci). Le attività prevedono: capacity building; strumenti per l’accesso ai finanziamenti; organizzazione di forum SEI (Investimenti in Energia Sostenibile); monitoraggio delle politiche energetiche; assistenza tecnica per l’attuazione di strategie locali di adattamento e mitigazione; misure di efficienza energetica, con particolare attenzione al settore edilizio, tramite supporto alle politiche, sviluppo e monitoraggio di strumenti per l’efficienza, e collaborazione con il progetto Peeb Med (Programma per Edifici Efficienti nel Bacino del Mediterraneo); facilitare l’accesso ai finanziamenti per progetti di efficienza energetica attraverso i forum SEI; promuovere lo scambio di best practice tra i membri della rete meetMED REN (Rete di Esperti Regionali).

“Questo importante risultato testimonia non solo l’impegno della Commissione Europea a favore della transizione energetica nella regione del Mediterraneo, ma anche la qualità del lavoro svolto da MEDENER”, dichiara Giorgio Graditi, presidente di MEDENER e direttore generale ENEA. “Il riconoscimento – aggiunge – rafforza inoltre ruolo e posizionamento dell’Italia nel contesto europeo e mediterraneo, rappresentando una rilevante opportunità per ampliare la missione del progetto, a favore di un approccio multilaterale e integrato, dal livello nazionale a quello locale, indispensabile per il percorso di transizione energetica in una regione particolarmente esposta ai cambiamenti climatici come quella mediterranea”.

“Questa nuova fase del progetto meetMED evidenzia la crescente rilevanza delle Agenzie energetiche nazionali di MEDENER nel dare vita a contesti socioeconomici più stabili ed efficienti, in grado di garantire una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici”, spiega segretario generale di MEDENER Roberta Boniotti. “Le Agenzie – conclude – rappresentano i punti focali per supportare l’implementazione delle politiche energetiche nazionali a livello locale, garantendo allo stesso tempo il confronto e lo scambio di best practice tra i Paesi della regione”.

