Energia, concluso un contratto pilota per l’acquisto di gas dall’Azerbaigian

MeteoWeb

La società di gas slovacca Spp ha concluso un contratto pilota a breve termine per ottenere la fornitura di gas dalla società azerbaigiana Socar. Lo ha reso noto l’azienda slovacca, che è il principale fornitore di energia nel Paese centroeuropeo. Spp ha contratti commerciali per l’acquisto di gas da fonti non russe con Bp, ExxonMobil, Shell, Eni e Rwe. “Spp sostiene la prosecuzione del transito di gas attraverso il territorio dell’Ucraina perché è la soluzione più efficiente per i nostri clienti da un punto di vista di costi. Tuttavia, a causa dell’elevato rischio che le forniture di gas sono lunghe il gasdotto orientale vengono interrotte, stiamo prendendo misure per assicurare l’approvvigionamento di gas ai nostri utenti”, ha riferito il direttore generale di Spp, Vojtech Ferencz.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.