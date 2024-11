Energia, la Gran Bretagna chiede pareri sul mercato del carbonio dal 2026

MeteoWeb

La Gran Bretagna ha chiesto pareri sulle modifiche al suo sistema di scambio delle emissioni (ETS) che potrebbe vedere il settore marittimo unirsi al suo mercato del carbonio dal 2026. L’ETS della Gran Bretagna fa parte dei suoi sforzi più ampi per raggiungere gli obiettivi climatici ed è stato lanciato nel 2021 per sostituire la sua partecipazione all’ETS dell’Unione europea, dopo che è uscita dall’Ue attraverso la Brexit. Il programma attualmente copre centrali elettriche, fabbriche e compagnie aeree che rappresentano circa un terzo delle emissioni di Londra. Con l’ETS, il governo valuta un limite gradualmente decrescente alla quantità di emissioni che un settore, o un gruppo di settori, può produrre. Crea permessi di carbonio per tali emissioni e le aziende devono acquistarne uno per ogni tonnellata di CO2 che emettono.

“Espandere il programma per includere il settore marittimo garantirà che il prezzo dei carburanti utilizzati dal settore rifletta meglio i loro impatti ambientali”, ha affermato l’autorità britannica del sistema di scambio delle emissioni. I permessi di carbonio di riferimento del Regno Unito attualmente scambiano circa 36,60 libbre per tonnellata metrica di CO₂. La mossa seguirebbe l’esempio dell’Europa, che ha iniziato ad integrare gradualmente il settore delle spedizioni nel suo ETS dall’inizio del 2024. La consultazione, aperta a tutti, durerà fino al 23 gennaio 2025.

