Siccità e inondazioni improvvise, l’energia idroelettrica canadese minacciata dai cambiamenti climatici

Il Canada, uno dei principali produttori mondiali di energia idroelettrica, sta affrontando una “combinazione” di eventi meteorologici “estremi” legati al cambiamento climatico che hanno recentemente colpito la sua produzione e stanno minacciando la struttura stessa delle sue dighe. Negli ultimi anni, una prolungata siccità nelle tre principali province produttrici – Quebec, British Columbia e Manitoba – ha fatto crollare la produzione. Il Paese, che ricava oltre il 60% dell’energia dall’idroelettrico, ha quindi dovuto limitare le esportazioni verso gli Stati Uniti, che hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 14 anni, secondo un recente rapporto dell’agenzia federale di statistica. I ruoli si sono addirittura invertiti quando il Canada è stato costretto a importare energia dagli USA per tre mesi consecutivi all’inizio del 2024, per la prima volta da otto anni a questa parte.

Questa tendenza al ribasso sta interessando anche gli altri principali produttori mondiali (Cina, Turchia, Stati Uniti): secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, il 2023 è stato segnato da un “calo globale record”.

Con un’altezza di 214 metri, la diga Daniel-Johnson, un colosso nel nord del Quebec, la principale provincia canadese produttrice di petrolio, non ha visto aumentare il livello del suo bacino da un anno. “Negli ultimi anni abbiamo battuto dei record”, ammette Pierre-Marc Rondeau, dipendente della società pubblica Hydro-Québec, riferendosi ai bassi livelli di alcuni bacini. L’ingegnere riconosce che l’azienda “inizia a sentire” gli effetti del cambiamento climatico, quindi “stiamo adattando il modo in cui gestiamo i nostri bacini per essere sempre pronti” in caso di inondazioni improvvise o siccità. Questo richiede una maggiore pianificazione da parte dell’azienda in termini di gestione dei bacini.

Ciononostante, la carenza d’acqua ha causato un calo del 30% dei profitti dell’azienda statale nei primi nove mesi del 2024, secondo i risultati pubblicati martedì. Hydro-Québec ha quindi dovuto limitare le proprie esportazioni per regolare le scorte energetiche e soddisfare la domanda locale nel 2023 e 2024. Si tratta di un deficit per l’azienda, che ha recentemente costruito nuove linee di trasmissione e firmato contratti a lungo termine con i clienti del Massachusetts e di New York.

Il problema delle inondazioni

Per Eloïse Edom, ricercatrice presso il Trottier Energy Institute del Polytechnique Montréal, le dighe devono affrontare anche un problema completamente diverso: l’aumento delle inondazioni improvvise nei prossimi decenni. “Una volta si verificava un’alluvione ogni 100 anni, mentre ora a volte si verifica due volte in dieci anni”, afferma l’esperta.

Il Quebec e il vicino Ontario hanno recentemente sperimentato eventi di pioggia improvvisi degni di “regioni tropicali”, aggiunge Philippe Gachon, professore di idroclimatologia all’Università del Québec a Montréal (UQAM). Il ciclo idrologico “sta cambiando”, osserva l’esperto, che si aspetta di vedere “volumi d’acqua mai visti” da quando sono state costruite le dighe.

Nuove linee guida

Per questo motivo, un gruppo di ricercatori sta elaborando “nuove linee guida” dopo un’analisi dei bacini. Secondo i primi risultati, ci sono “lacune significative negli attuali quadri e pratiche di progettazione e gestione delle dighe”, spiega Reza Najafi della Western University, il quale sottolinea che il 40-50% di queste strutture ha più di 50 anni, quindi non sono state progettate per far fronte “all’intensificazione dei fenomeni estremi”.

Per i ricercatori, la realtà del cambiamento climatico deve essere incorporata nelle future linee guida nazionali. Philippe Gachon spiega che questa preoccupazione è già stata recepita da alcune aziende come Hydro-Québec. “Ma questo processo di riflessione e di riprogettazione delle infrastrutture sarà altrettanto rapido dei cambiamenti in atto? Nessuno lo sa”.

