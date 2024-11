Energia, in Lombardia 260 impianti fotovoltaici sugli edifici ERP: investimenti di 12,5 milioni 

MeteoWeb

Grazie a un investimento di 12,5 milioni di euro del Piano Lombardia, la Regione ha installato, negli ultimi tre anni, 260 nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici di edilizia residenziale pubblica. Il dato è stato fornito dall’assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione. Si è proceduto con due convenzioni stipulate con le Aler lombarde. “In termini di anidride carbonica risparmiata- ha dichiarato l’assessore- è come se avessimo promosso la piantumazione di 90.000 alberi. Proseguono gli investimenti della Regione nel segno della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, con un grande intervento a favore degli inquilini in difficoltà”.

L’assessore ha aggiunto: “abbiamo ridotto i consumi energetici e la produzione da fonti fossili incentivando le rinnovabili e favorendo l’autoconsumo. Con un meccanismo di contrasto alla povertà energetica, che prevede la destinazione dei proventi legati alla produzione fotovoltaica nel Fondo di solidarietà regionale, saranno sostenuti i costi per i servizi energetici degli inquilini in comprovate difficoltà economiche”. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso la futura costituzione di gruppi di autoconsumatori collettivi o la partecipazione a comunità di energia rinnovabile. Tra i costi, sono state ammesse anche opere accessorie come adeguamenti strutturali, rifacimento e coibentazione delle coperture, nonché la realizzazione di nuove strutture di sostegno quali pergole o tettoie.

I benefici

“Interventi come questo- ha evidenziato l’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco- determinano benefici su larga scala, a cominciare dalla riduzione delle bollette per gli inquilini, oltre al tema dell’efficientamento energetico e del taglio delle emissioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.