Energia, il passo indietro del Cile sull’idrogeno verde: possibili conseguenze per tutto il settore

Gli addetti ai lavori del settore sono preoccupati che il Cile stia rimanendo indietro nella corsa globale all’idrogeno verde, nonostante abbia un vantaggio grazie alla sua solida matrice di energia rinnovabile e vantaggio geografico per esportare nei mercati asiatici. In un pannello sulla transizione energetica a Santiago, le aziende che hanno scommesso miliardi sull’idrogeno verde nel Paese andino hanno affermato che i lunghi permessi e la mancanza di infrastrutture, principalmente porti e trasmissione di energia, stanno frenando il settore, mentre altri paesi stanno andando avanti. “Abbiamo avuto un vantaggio di 3-4 anni rispetto al resto del mondo nell’implementazione di questi progetti, ma oggi è ridotto a mesi”, ha affermato Mario Marchese, direttore di un progetto di idrogeno verde da 11 miliardi di dollari nella Patagonia cilena.

“Siamo in una gara per vedere chi arriva per primo sui mercati, e ogni giorno quella finestra si chiude e stiamo perdendo”, ha aggiunto. HNH Energy, sostenuta da AustriaEnergy, Okowind e Copenhagen Infrastructure Partners, punta a produrre 1,3 megatoni di ammoniaca e 270.000 tonnellate di idrogeno all’anno con un parco eolico da 1,4 GW. È uno dei più grandi progetti di idrogeno verde al mondo e il più grande investimento ad aver superato il processo di autorizzazione ambientale del Cile.

