Energia, Pichetto annuncia il bando per Energy Release 2.0

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha recentemente pubblicato il Bando relativo all’assegnazione dell’energia elettrica nelle sue disponibilità nell’ambito della misura “Energy Release 2.0”, introdotta dal Decreto 181 del 2023. Il documento, ora disponibile sul portale del GSE, definisce i prezzi di cessione, i criteri e le modalità per accedere alla procedura di assegnazione, che si svolgerà tramite la piattaforma online “E-Release”, con la presentazione di una manifestazione d’interesse.

“Entriamo dunque, grazie al lavoro sinergico di MASE e GSE – spiega il ministro Gilberto Pichetto – nella piena operatività di una norma che rappresenta una grande opportunità per il settore energivoro di crescere investendo sulle rinnovabili.”

Il bando per l’Energy Release 2.0 è destinato alle imprese con un elevato consumo di energia elettrica, che sono iscritte nell’elenco istituito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Le aziende che desiderano realizzare capacità di generazione da fonti rinnovabili, sia tramite la costruzione di nuovi impianti che con il rifacimento di quelli esistenti, potranno beneficiare dell’assegnazione di una quota di energia elettrica rinnovabile. Tale quota, con relative garanzie di origine, sarà concessa anticipatamente per un periodo di tre anni a un prezzo di cessione stabilito dal GSE, con obbligo di restituzione in venti anni a partire dall’effettivo avvio operativo degli impianti.

