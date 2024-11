Le energie alternative opportunità per l’Italia: “la Calabria sta investendo bene”

MeteoWeb

“Le energie alternative sono una grande opportunità per la Nazione e anche la Calabria sta investendo bene”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Sono tra quelli favorevoli al nucleare di ultima generazione – aggiunge Antoniozzi – che abbattono i costi per famiglie e imprese e che sarebbe assai sicuro. Apprezzo l’impegno del ministro Pichetto Fratin e anche gli studi autorevoli a supporto del nucleare. In Italia l’ uso del metano sulle grandi navi ha conosciuto un grande impulso grazie anche a Sfbm, società pubblica che opera in maniera egregia In Calabria – dice Antoniozzi – sull’ambiente stiamo andando molto bene e ringrazio il presidente Occhiuto, la direzione generale dell’ambiente, L’Arpacal e l’assessore Giovanni Calabrese per il lavoro che stanno portando avanti”.

