Energie rinnovabili, in Italia gli impianti agrivoltaici sono una realtà: le prossime mosse

MeteoWeb

Gli impianti agrivoltaici sono ormai una realtà affermata anche in Italia: sul territorio nazionale se ne contano quasi 1,6 milioni, ma la diffusione di questi sistemi per la produzione di energia è destinata a diventare più capillare grazie agli incentivi previsti dal Pnrr, che ha messo a disposizione 1,1 miliardi. Un mese fa si è chiuso il bando per accedere ai benefici previsti. Le domande, per un totale di 920 milioni, sono arrivate soprattutto (56%) dalle regioni del Mezzogiorno. Si presentano quindi nuove prospettive di sviluppo, a patto che gli impianti nascano dall’integrazione con le colture. Sono le principali indicazioni emerse dal workshop sul tema “Meccanizzazione e sistemi agrivoltaici: problemi e opportunità”, promosso da Itabia, associazione italiana biomasse, nell’ambito della 46ª edizione di Eima, la rassegna mondiale delle macchine per l’agricoltura e per il giardinaggio in corso a Bologna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.