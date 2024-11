Entra negli scavi di Pompei di notte e scatta foto, denunciato turista

MeteoWeb

Un turista, di New York, è entrato negli scavi di Pompei di notte per scattare foto: è stato denunciato dai carabinieri. È accaduto stanotte poco prima delle 2. I sistemi di videosorveglianza del Parco archeologico hanno mostrato al personale di vigilanza del sito che una persona si era introdotta negli scavi da via Villa dei Misteri, per poi aggirarsi nelle varie aree a piedi facendo fotografie. Il 112, allertato dai custodi, ha inviato una gazzella dell’Arma sul posto e i carabinieri hanno individuato e bloccato l’uomo, 28 anni, incensurato. Nessun danno al momento accertato. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha ringraziato i custodi del Ministero della Cultura e l’Arma dei Carabinieri: “Intervento tempestivo ed esemplare, il sistema di sicurezza funziona”.

