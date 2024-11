Eolico, inoltrato un atto di intervento: “stop ai progetti in Maremma, sono 57 torri”

MeteoWeb

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), che si occupa di questioni ambientali sotto l’aspetto legale, ha inoltrato un atto di intervento nel procedimento di Via al ministero dell’Ambiente per “esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale” in relazione al progetto della centrale eolica ‘Pellestrina Wind’ proposto dalla società veneta Pellestrina, in Val di Cornia, nella Maremma livornese, fra Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (Livorno). Il ‘Pellestrina Wind’, riporta una nota di Grig, prevede nove aerogeneratori con altezza massima di circa 200 metri, per una potenza nominale massima complessiva pari a 59,4 Mw, poi linee elettriche di collegamento alla rete, viabilità, servizi elettrici, sbancamenti, cavidotti in zone ricche di corsi d’acqua e macchia mediterranea, “coinvolgendo a breve distanza diversi siti rientranti nella Rete Natura 2000”.

Secondo GriG il progetto vìola il vincolo paesaggistico (sorgerebbe 3 chilometri dentro la fascia di rispetto) e manca della fideiussione “per eventuali danni all’ambiente e agli interessi pubblici nelle fasi di cantiere, di gestione dell’impianto e del ripristino ambientale”. In totale GriG in tempi recenti ha presentato cinque interventi contro il rilascio di Via, per incompatibilità ambientale, su cinque progetti in Maremma per complessive 57 torri eoliche in un territorio ricco di emergenze ambientali, archeologiche e storico-culturali, nonchè di grande richiamo turistico. Oltre a quest’ultimo piano ‘Pellestrina wind’, GriG – nei procedimenti di Via – si sta già opponendo alla centrale eolica ‘Energia Sorano’ della società Olsen Renewables Italy di Roma (nella Maremma etrusca fra Sorano, Pitigliano, Ischia di Castro e Manciano); al ‘Parco eolico Pitigliano’ della società milanese Gruppo Visconti Pitigliano nelle località di Pian di Morrano e La Rotta; a un’altra centrale eolica denominata ‘Pitigliano’ sempre della società romana Rwe Renewables Italia fra boschi, campi e macchia mediterranea al confine di Toscana e Lazio, nel territorio di Onano (Viterbo); al progetto ‘Rempillo’ di Sorgenia Renewables srl nell’omonima località, sempre nel territorio di Pitigliano.

Il GrIG ha informato, per opportuna conoscenza, il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa, i Comuni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.