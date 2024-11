ERC Synergy Grant: dall’UE 571 milioni alle ricerche di frontiera

MeteoWeb

Finanziati 57 progetti di ricerca di frontiera dallo European Research Council con un totale di 571 milioni di euro, tramite gli ERC Synergy Grant: spaziano dall’astrofisica alla medicina rigenerativa, dalle tecnologie digitali allo studio dei cambiamenti climatici. Sette di questi progetti coinvolgono ricercatori italiani. In totale, sono stati premiati 201 ricercatori (di cui il 32% donne), che condurranno le loro ricerche in 184 università e centri di ricerca distribuiti in 24 Paesi, in Europa e oltre. La Germania guida la classifica per numero di progetti ospitati (34), seguita dal Regno Unito (18) e dalla Francia (13).

