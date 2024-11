L’eruzione in Islanda vista dalla ISS: “impressionante, si illumina più di Reykjavik”

MeteoWeb

L’eruzione iniziata la notte tra il 20 e il 21 novembre nella Penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda, è stata immortalata dallo spazio. “Ivan Vagner ha fotografato dall’orbita un vulcano sulla penisola islandese di Reykjanes, in eruzione per la settima volta in un anno”, spiega Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, diffondendo la foto. “Sembra impressionante e si illumina più intensamente di Reykjavik”, commenta il cosmonauta russo Ivan Vagner. “Filmata un’eruzione vulcanica in Islanda, vicino alla città di Grindavik. In effetti, io stesso non mi aspettavo di poter scattare una foto, poiché si trova molto a nord della traiettoria di volo della ISS. Permettetemi di ricordarvi che la latitudine nord massima alla quale vola la ISS è di 51,6 gradi, e la città e il vulcano si trovano a circa 63,5 gradi di latitudine nord. La distanza obliqua è di circa 1400km ed è già visibile vicino all’orizzonte, soprattutto di notte”, ha spiegato Vagner.

