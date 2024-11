Escursionista muore sulle montagne del Gemonese: si indaga sulle cause

MeteoWeb

Una persona è morta nel primo pomeriggio di oggi nel corso di un’escursione sul Monte Chiampon, nel territorio comunale di Gemona (Udine). Dopo l’allarme lanciato al numero unico per le emergenze 112, sul posto sono intervenuti, su indicazione della centrale operativa Sores FVG, i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino della locale stazione, che stanno collaborando con il personale dell’elicottero del 118 del Friuli Venezia Giulia per il recupero della salma. Non sono ancora chiare le cause del decesso: i Carabinieri dovranno stabilire se la vittima sia caduta per un malore o se si sia trattato di un incidente.

