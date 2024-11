Tre giovani escursionisti bloccati dalla neve nell’Ossola: soccorsi

MeteoWeb

Tre escursionisti ventenni, residenti in Lombardia, sono stati soccorsi a 2.420 metri di quota in Val Buscagna, sopra all’Alpe Devero, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 12 novembre. I tre avevano pernottato nel bivacco Combi e Lanza e, a causa della neve caduta nella notte, erano rimasti bloccati: privi della necessaria attrezzatura, non erano in grado di percorrere il ripido canale che li avrebbe riportati verso valle. Si sono così rivolti al 112. Visto l’orario i soccorritori decidevano di far intervenire l’elicottero della Guardia di Finanza, evitando di procedere appiedati in quanto sarebbe sopraggiunta l’oscurità durante le operazioni di discesa con più rischi, sia per i giovani che per gli stessi operatori.

Grazie quindi all’elicottero AW169 della Sezione Aerea di Varese della Guardia di Finanza i tecnici di elisoccorso del SAGF, imbarcati presso l’avio superficie di Masera hanno raggiunto il bivacco ed hanno provveduto a recuperare tramite verricello i tre giovani trasportandoli a valle dove erano presenti anche le squadre di Vigili del Fuoco e del CNSAS.

